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07 Temmuz 2017 11:27

Çöpe giden zeytin çekirdeklerini takıya dönüştürüyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeklerinden yapılan kolye ve tespihler büyük rağbet görüyor.

Çöpe giden zeytin çekirdeklerini takıya dönüştürüyor

07 Temmuz 2017 11:27


SSK emeklisi 51 yaşındaki Gökhan Fırandaoturan, çöpe gidecek zeytin çekirdeklerini takıya dönüştürüyor. Yağ fabrikalarından topladığı zeytin çekirdeklerini bir yıl beklettikten sonra çeşitli işlemlerden geçiren 1 çocuk babası Fırındaoturan’ın hazırladığı tespih ve takılar rağbet görüyor. İskele Gece Pazarı’ndaki standında, elindeki minik matkabıyla zeytin çekirdeklerini delen Gökhan Fırındaoturan, bir birinden güzel birer takıya dönüştürüyor. Yörede zeytin atığının çok fazla olduğunu kaydeden Gökhan Fırındaoturan, ”10 senedir çöpe giden zeytin çekirdeklerinin tanelerini fabrikalardan toplayarak kurutup tespihler yapıyorum. Bununla kalmayarak yine yöremizin zeytin ağaçlarından, tornalanmış taneleri tespih yaparak değerlendiriyorum. Yöremizde çok zeytin ağacı olduğu için inanılmaz derecede zeytin atığı çöpe gidiyor. Halkımız çok beğendi. Hediyelik eşya olarak alıyorlar. İşimi severek yapıyorum” dedi.




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