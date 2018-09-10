Çukura düşen danayı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, çukura düşen dana, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ediinilen bilgiye göre, olay Akçay Altınkum Mahallesi İkizçay mevkiinde meydana geldi. Gürlek Caddesi üzerinde bir inşaatta açılmış olan bir çukura dananın arka 2 ayağı girdi. Dana sahibi kendi imkanları ile danayı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, dananın büyük olması nedeniyle zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 saate yakın süren mücadele sonrası çukura düşen danayı kurtardılar. Hayvan sahibi ekiplere teşekkür etti.