Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 15:25

Çukura düşen inek 3 saatte kurtarıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde dere yatağına yuvarlanan düşen inek, itfaiyenin çalışması sonucunda 3 saatte kurtarıldı.

Çukura düşen inek 3 saatte kurtarıldı

22 Temmuz 2018 15:25


Edinilen bilgiye göre, Dutluca Mahallesinde hayvanlarını otlanmakta olan çobanın ineklerinden biri yuvarlanarak dere yatağına düştü. Hayvan sahibinin ineği bulunduğu yerden çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. E


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ineği, önce bağlanan halatlar yardımıyla çekerek kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olmadılar. Bunun üzerine inek çağrılan kepçe yardımıyla yaklaşık 3 saate yakın çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç