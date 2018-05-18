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18 Mayıs 2018 23:43

Cumali 1 yıl daha Balıkesirspor’da

Sezon başında Balıkesirspor Baltok ile 1 yıllık mukavele imzalayan ve başarılı bir dönem geçiren Cumali Bişi 1 yıl daha sözleşme imzalayarak kırmızı-beyazlı kulüpte kaldı.

Cumali 1 yıl daha Balıkesirspor’da

18 Mayıs 2018 23:43


Balıkesirspor yeni yönetimi transfer çalışmalarına devam ediyor. Cumali Bişi, Balıkesirspor tesislerinde Başkan Mustafa Bahçeci ve yönetim kurulu ile yaptığı transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Cumali Bişi 1 yıllık mukavele imzalayarak, Balıkesirspor Baltok’ta kaldı. Balıkesirspor Baltok resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon öncesi iç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, mukavelesi 31 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek olan Cumali Bişi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmanın futbolcumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni sezonda oyuncumuza başarılar diliyoruz” denildi.




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