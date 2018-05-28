Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:04

Cumhurbaşkanı adayı İnce, üniversite arkadaşlarıyla buluştu

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezun olduğu Necatibey Eğitim Fakültesinde aynı dönem okuduğu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, üniversite arkadaşlarıyla buluştu

28 Mayıs 2018 15:04


Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir’deki mitingi öncesi mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine giderek mezun olduğu arkadaşlarıyla buluştu. Seçmenlere diplomasının fotokopisini paylaşan İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile toplu fotoğraf çektirdi.


Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini söyledi.


Okul önünde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocaları ile bir araya gelen İnce, arkadaşlarının tek tek lakaplarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti. Okuldaki ziyareti sonrası fakülte bahçesi ve kantini de gezen İnce, kendisini görmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, miting alanına ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç