Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir’e geliyor

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Balıkesir’de ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Miting programı belli olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Atatürk Stadyumu’nda saat 16.30’da Balıkesirlilerle buluşacak. Erdoğan, miting sonunda Kuvayı Milliye Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte iftar yapacak. Karşılama hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü ifade eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, “Hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini ve coşkusunu göstermek adına Pazar günü Atatürk Stadyumu’nda birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.

Kuvayı Milliye ateşinin yakıldığı Balıkesir’in, güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi bağrına basacağına inandığını kaydeden Başkan Demiraslan, “Mazlumların umudu olan, tüm iç ve dış baskıları rağmen dimdik duran Cumhurbaşkanımızın şehrimizi şereflendirecek olmaları tüm teşkilatlarımızda büyük heyecan oluşturdu. Kendilerini ağırlamanın gururunu yaşayacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, halkıyla iç içe olan Cumhurbaşkanımızı Balıkesir’e yakışır şekilde ağırlayıp buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız” diye konuştu.

Gelişen Türkiye’nin baş mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşmaktan da gurur duyduklarının altını çizen Başkan Demiraslan, “Balıkesir, Kuvayı Milliye şehridir. Tarihin her döneminde, zorluklara birlik ve beraberlik içerisinde bir duruş sergilemiştir. Bugüne baktığımızda Ortadoğu’nun, Afrika’nın, Kafkaslar’ın da, Filistin’deki gözü yaşlı kardeşlerimizin de gözü Türkiye’dedir. Kahraman bir ecdadın torunları olarak liderimizin kıymetini ve gönül coğrafyamızın bizden beklentisinin öneminin farkında olmamız gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.