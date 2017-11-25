Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik adaşı ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de kendisi ile aynı adı taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat tarihinde doğan 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik adaşı ile buluştu

25 Kasım 2017 20:29


Sabah saatlerinde geldiği Balıkesir’de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Belediye binası çevresinde kendisini bekleyen vatandaşlar ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıttı.



Minik adaşı ile buluştu


Erdoğan, daha sonra belediye binası girişinde kendisi ile aynı ismi taşıyan ve kendisi gibi 26 Şubat günü dünyaya gelen 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu. Ablası 15 yaşındaki Emine Ebrar Erdoğan’ın çiçek takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik çocuğu kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı tatil beldesi Altınoluk’ta yaşayan Aydın ile Ayşegül Erdoğan çiftinin 26 Şubat 2014 tarihinde doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları hayranlıktan dolayı Recep Tayyip ismini verdikleri öğrenildi. Minik Erdoğan ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye binasına geçerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni belediye başkanı Zekai Kafaoğlu ile bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç