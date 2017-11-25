Gene çıkmış, bakıyorsun, yalan yanlış bir şeyler konuşuyor" dedi.

Balıkesir’de İl Danışma Meclisi Toplantısına giderken, salon önünde toplanan binlerce kişiyi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsün üstünden vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Siz geleceğe çok daha farklı bir şekilde yürüyorsunuz, yürüyeceksiniz. İnşallah 2019 Mart, 2019 Kasım; yeniden bir tarih yazacak mıyız? Bunun için hazırlıklarımızı yapıyor muyuz? Sağ olun, var olun. Şimdi inşallah dev ekranda da izleyeceksiniz. İçeride yapacağım konuşmayla vereceğim çok farklı mesajlar olacak. Sizlerle beraber burada bazı konuları paylaşmam gerekiyor. 15 yıl Balıkesir bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz Balıkesir’i sevdik, Balıkesir bizi sevdi. İnanıyorum ki, beraber çıktığımız bu yolda bizler inşallah bu gönüldaşlığımızı hiç aksatmayacağız. Kardeşlerim, Aşık Veysel’in ifadesiyle, biz uzun, ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Yorgunluk var mı? Ben yorgunluğunuzun olmadığına inanıyorum. Sizler 15 yıl içerisinde bunu ortaya koydunuz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda hiçbir aksaklık var mı? İşte İstanbul’dan buraya, gerek yollarımızla, gerek bütün alt yapı, üst yapı hizmetleriyle bu kararlılığımız devam ediyor mu? Eğitimde artık yavrularımız kitaplarını masaların üzerinde buluyor mu? Okullarımızın yapımı hızla devam ediyor, sınıflarda öğrenci sayısı düştü. Bu da kaliteyi artıyor. Geldiğimizden bu yana milli eğitime ayırdığımız payı birinci sıraya çıkardık" dedi.

"Öyle bir talihsizliğimiz var ki, böyle bir ana muhalefet başı var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu’na yüklenen Erdoğan, "Dün öğretmenler Günü’ydü. Ana muhalefetin başı, öyle bir talihsizliğimiz var ki, böyle bir ana muhalefet başı var. Gene çıkmış, bakıyorsun, yalan yanlış bir şeyler konuşuyor. İşi bu zaten. Akşam başka, sabah başka. Yarın inşallah kadına şiddetle ilgili İstanbul’da büyük bir toplantımız var. Orada bu konulara gireceğim. Geldiğimiz bu süreç içerisinde bakınız biz öğretmenlerimizin adedini nereden nerelere taşıdık. Sınıflardaki öğrenci sayısını nereden nereye taşıdık. Zaten bunu hazmedemiyor, bundan dolayı rahatsız. Yeni göreve başlayan bir öğretmen 3 bin lira civarında maaş alıyor. Böyle bir noktaya geldik. Fakat bunlara bunu anlatmak mümkün değil. Böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmadılar. Geldiğimizden bu yana 270 bin derslik yaptık bu ülkede. Hala da devam ediyor. Türkiye’de üniversitesi olmayan ilimiz yok. Hepsinden öte, geldiğimizde 74 üniversite varken, şimdi 184 üniversite var Türkiye genelinde. Bütün bunlar eğitimdeki atlattığımız çağ, bunu öğretmenlerim gayet iyi bilir. Sağlıkta da yaptık. Bir de önümüzde Balıkesir’de şehir hastanesi hedefi var. Bunlar da olacak. Çünkü bizim derdimiz başka, biz dertliyiz. Biz bu millete aşığız, sevdalıyız. Bölünmüş yolları görüyorsunuz. 79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre yol yapıldı, biz 15 senede 19 500 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yavuz Sultan Kelim Köprüsü’nü hazmedemedi ana muhalefet. Adını niye böyle koydunuz? Ne demek ya, bunlar bize tarih yazdırmış olan padişahlarımız. Onların adını koymayacağız da kimin adını koyacağız? Çatlasalar da, patlasalar da bu efsane padişahlarımız bizimdir. Yavuz ki, tevazu örneğidir. Nedir o tevazudaki anlayışı biliyor musunuz? ‘Bana hakimü-l haremeyn demeyiniz. Ben hadimü-l haremeynim’. Yani ben iki haremin hakimi değil, iki haremin hizmetkarıyım diyen bir padişah. İnşallah eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyet, ulaşımda, enerjide bütün hizmetler devam edecek. Rüzgar santralleri Balıkesir’de. Biz zaten ilklerin partisiyiz. Biz Allah’ın bize lütfettiği ne varsa bunları değerlendiriyoruz. Suyu da, güneşi de, rüzgarı da, her şeyi. İstiyoruz ki, benim vatandaşım, benim halkım elektrik enerjisinden mahrum yaşamasın. Ne günler vardı, hepsi geride kaldı, şimdi iyi günlerimiz var. Bu muhteşem katılımı saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Büyükşehirdeki değişimden bahseden Erdoğan, "Belediyedeki değişim sebebiyle bu dönemde özellikle Zekai kardeşimizle devam edecek sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah verdiğiniz destekle, birlik beraberlik içerisinde, gece gündüz demeden, bütün ilçelerimizle diyalog içerisinde, dayanışma içerisinde bu belediyecilik hizmetlerini sürdüreceksiniz. Sizlerin desteğiyle el ele bunları başaracağız" dedi.