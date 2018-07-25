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25 Temmuz 2018 10:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kurtdere Güreşleri’ne davet

Ağustos ayında Balıkesir’de yapılacak olan Kurtdere Güreşleri’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve devlet protokolü kırmızı dipli mumla davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kurtdere Güreşleri’ne davet

25 Temmuz 2018 10:32


2014 yılından itibaren Karesi Belediyesinin destekleriyle adeta yeniden hayat bulan ve 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdere Güreşleri öncesinde Balıkesir protokolü, Ankara’da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ziyaretlerde bulundu.


AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Meclis Üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı.


Balıkesir’den giden heyet grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Ankara protokolünü kırmızı dipli mum ile 10-11-12 Ağustos tarihlerinde Karesi’de yapılacak olan Kurtdere Güreşleri’ne davet etti. Balıkesir milletvekillerini Gazi Meclis’te ziyaret ederek, görevlerinde başarılar dileyen Balıkesir heyeti ayrıca MHP İl Başkanı Suat Par ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, güreşlere davet etti.


Ankara temasları ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Grup toplantımızın ardından belediyemizin destekleriyle gerçekleşen ve bu yıl 10-11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Kurtdereli Güreşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızı bizzat davet etme fırsatı yakaladık. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu etti. Kendisinin ata sporumuz olan yağlı güreş başta olmak üzere geleneksel sporlara olan ilgisini biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da yağlı güreşe verdiğimiz destek ve davetimizden duyduğu memnuniyeti bizlere iletti. Bu güzel ziyarette ve gerçekleştirmiş olduğumuz temaslarda bizlere çok güzel ev sahipliği yapan sayın milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca MHP Genel Merkezi’nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığımız ziyarette bizleri yalnız bırakmayan MHP İl Başkanımız Suat Par’a ve MHP’li Meclis üyemiz Cem Özışıklıoğlu’na da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.




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