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13 Eylül 2017 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a ödül

Müspet Değerler Mektebi ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından "Dünyayla Yarışan Şehirler" adıyla düzenlenen proje yarışmasında ödüle layık görülen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a ödül

13 Eylül 2017 15:30



Dünya ile yarışan şehirler


Karesi Belediyesi, Müspet Değerler Mektebi projesi ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından "Dünyayla Yarışan Şehirler" adıyla düzenlenen proje yarışmasında ödül aldı. 884 ilçe belediyesi arasından 35’inin ödüle layık görüldüğü tören Ankara’daki Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yapıldı.



"Medeniyetine sahip çıkan şehir"


’Soran, araştıran, üreten ve medeniyetine sahip çıkan bir neslin rol aldığı, kişilikli ve kimlikli bir şehir’ hedefiyle 2016 yılında hayata geçirilen projenin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kendi değerleri ve geçmişten aldığı güç ile geleceğe yürümesini hedeflediğimiz Karesi’de, hemşehrilerim adına bu ödülü almaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.



Başkan Yılmaz’dan hemşehrilerine teşekkür


Ödül aldığı Müspet Değerler Projesi ile tarihi ve kültürel kimliğiyle ön plana çıkan modern bir kültür şehri oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Bizler kendi değerlerimiz ve geçmişten aldığımız güç ile geleceğe yürümeyi arzuluyoruz. ’Bu kent için söyleyecek bir sözüm, yapacak bir görevim var’ diyen hemşehrilerimizle birlikte yürüttüğümüz projeye destek veren Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz ve Anka Gençlik Derneği’ne, bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



Başkan Yılmaz, Karesi standında konukları ağırladı


Başkan Yücel Yılmaz, ATO Congresium’da düzenlenen ödül töreninin ardından ödül almaya hak kazanan projelerin sergilediği salonda standı ziyaret eden misafirlerini ağırlayarak proje hakkında bilgiler verdi.




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