Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zeytin hasadı tablo oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayvalık’ı 61 yıl sonra ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Türkiye’de ilk kez bir cumhurbaşkanının zeytin ağacının altına girip hasat yapması ve topladığı zeytinlerin zeytinyağına dönmesini izlediği ziyaret sonrasında, zeytinyağında primin 30 kuruş yükseldiğini ve devlet desteklemelerinde de somut artışlar olduğunu kaydeden Ahmet Sucu, sektör adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek için Ayvalık ziyareti esnasında çekilmiş fotoğrafını tablo yaptırarak hediye ettiklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz nisan ayında Balıkesir’i ziyaret ettiği sırada Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen tablonun başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin duvarlarını süslemeye başlaması ise memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili konuşan ressam Ata Mahmut Altınok, “Ayvalık’ta çok sevilen iş adamı Ahmet Sucu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Balıkesir’i ziyaret edeceğini ve bu yüzden de kendisine bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayvalık’ı ziyaret etmiş ve eşi Sayın Emine Erdoğan ile birlikte zeytin toplarken çekilmiş bir fotoğrafı resmetmemi istedi. Bu resmi tablo haline getirmemi talep etti ve bu çalışmamız böyle başlamıştı” dedi.

Bir sanatçı olarak yaptığı her tabloya kendisine ait yorum kattığını anlatan Altınok, “Bu fotoğrafı acil olarak yetiştirmemiz gerekiyordu ve sadece 1 buçuk günde tablo haline getirmiştim. Bir ressamın, bir sanatçının devlet büyüklerimizden birini resmetmesi ve bunun da Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenmesi tabi ki benim için çok büyük heyecan ve sevinçtir. Nihayetinde yaşadığım ülkemin Cumhurbaşkanı ile eşinin resmini yapmam benim için ayrı bir gururdur” diye konuştu.

Ayvalık’ın zeytin sanayicisi Ahmet Sucu ise Ayvalık’ı, 61 yıl sonra ilk kez bir cumhurbaşkanının geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Onlar geçen sene 28 Kasım’da gerçekleşen ziyarette, Pelitköy’de zeytin hasadı yapıldı, benim fabrikada da bu hasadın üretimi yapılmıştı. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşi zeytinin, zeytinyağına dönüşmesine ait serüvene bizzat tanık olmuşlardı. O ziyarette Cumhurbaşkanımızın eşiyle çekilmiş olduğu fotoğrafı biz Ayvalık’ta sanat galerisi olan arkadaşım resmetti, tablo haline getirdi ve ben de Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz ay Balıkesir’i ziyaret ettiğinde de bu tabloyu valimizin huzurunda zeytinin bir nişanesi olarak hediye ettim” dedi.