Cumhuriyet Bayramı Edremit'te coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Kaymakamlık makamında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, Şehit Hamdibey Meydanı'nda yapılan törenlerle devam etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit'te bir dizi program düzenlendi. Kutlamalar sabah saatlerinde Edremit Kaymakamlığı'nda tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Kaymakamlık makamında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Aykurt bayram tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin hemen ardından protokol Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ali Sırmalı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Belediye Başkanı Kamil Saka tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaymakam Sırmalı konuşmasında “95. Yılını idrak ettiğimiz en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten duygularımla tebrik ediyor; sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bizlere Cumhuriyet'i armağan eden büyük önderimiz Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran ile anıyorum. 95. Gurur yılına ulaşan Cumhuriyetin başarıları, savaştan çıkmış, yanmış, yıkılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejim ile nereden nereye gelebileceğinin en güzel biçimde gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti yok edilmek istenen bir milletin bağımsızlığına kavuşmak, yeni bir devlet oluşturmak amacıyla giriştiği savaşın sonucunda kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, birlik ve beraberlik içinden hareket ettiğimizde olmaz denilenin başardığımızın ispatıdır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve birikimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir.” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Edremit Belediyesi Halk oyunları ekibi gösterisini sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Burada düzenlenen programı resmi geçit töreni ile sona erdi.