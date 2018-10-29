Cumhuriyet coşkusu meydana sığmadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 95'nci yıldönümü coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 95. yıldönümü Bandırma'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Son yıllarda milli bayramlardaki sönük kutlamalar bu sene yerini Bandırma'da coşkuya bıraktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlandı.

İlçe Kaymakamı Günhan Yazar yaptığı konuşmada Cumhuriyetin önemine vurgu yaparak “ Bugün Türkiye'nin her yerinde Cumhuriyetin 95. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bugünlere kolay gelmedik. Zorlu cephelerden, kıtlıklardan ve binlerce şehit vererek bugünlere ulaşabildik. Kanla ve irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oldu. 15 Temmuz'da bu cumhuriyeti yıkmak isteyenlere bu millet izin vermedi. Cumhuriyetimizin 100 ncü kuruluş gününe sadece 5 yıl kaldı. Vakit çalışma ve Atatürk'ün bize söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşma vaktidir. Ne mutlu Türküm diyene “ dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları gösterileri ve resmi geçit töreni ile kutlamalar sona erdi. Kutlamalar çerçevesinde akşam Cumhuriyet Yürüyüşü ve konser düzenlenecek.

Törene İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Garnizon Komutanı Alb. Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yrd. Alpaslan Serel, Başsavcı vekili Zafer Seçkin, İl Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.