Cumhuriyet Kupası atletizm yarışları yapıldı

Balıkesir'de yapılan Cumhuriyet Kupası Atletizm yarışmaları ödül töreni, İsmail Akçay Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Cumhuriyet Kupası Atletizm İl Yarışmaları tamamlandı. Yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllerini Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun elinden aldı. İl Müdürü Arıcıoğlu, atletizm sporunun önemine vurgu yaparak, “Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu başarıda, çok çalışmanın büyük önemi var. İnanıyorum ki bu gençlerimiz arasından yarının Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetişecektir. Onun için, daima daha büyük hedeflere odaklanmalıyız” ifadelerini kullanarak tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.