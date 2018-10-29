Cumhuriyetin 95. Yılı Havran'da coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Balıkesir'in Havran ilçesinde Havran Kaymakamı Şeref Aydın'ın, makamında yapmış olduğu tebrik kabullerinin ardından, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Daire Amirleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanında, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Kocaseyit Stadında devam eden kutlamalarda Havran Kaymakamı ve Havran Belediye Başkanı'nın stada gelişinin ardından öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması ve akabinde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile devam etti.

Havran Kaymakamı Şeref Aydın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Ömer Çavuş Anaokulu'nun minik öğrencilerinin hazırladığı büyük gösteri izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı. Havran Anadolu Lisesi'nden 200'ün üzerinde öğrencinin hazırladığı müzikli cumhuriyet gösterisi ve hemen ardından Havran Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle alanı dolduranların heyecanı katlanarak arttı. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İlkokullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Havran Kaymakamı Şeref Aydın tarafından, Ortaokullar arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından ve Liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu taraından verildi. Program Havran Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde tüm öğrencilerin geçit törenine katılması ile sona ererken Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen ve ülke çapında ses getiren Bengi projesi pankart ve afişleri bir kez daha Havranlı öğrencilerde ve Havran halkında eğitimin ne denli önemli olduğu hususunda farkındalık oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim akşamı saat 20:00'da Havran Hükümet Konağı önünden başlayacak fener alayı yürüyüşü ve ardından Havran'ın yeni belediye binası önünde düzenlenecek halk konserinin ardından son bulacak.