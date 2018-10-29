Cumhuriyetin 95'inci yılı büyük coşkuyla kutlandı

Balıkesir'de Cumhuriyetin ilan edilişinin 95'inci yıl dönünü düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Valilikteki töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda geçit töreni düzenlendi. Tören öncesi askeri bandonun seslendirdiği marş ve şarkılar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bu yıl da Kuvayi Milliye meydanında yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun halkın bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Vali Ersin Yazıcı yaptı. Vali Yazıcı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören Balıkesir'deki ortaokul ve lise öğrencileri ile askerlerin resmi geçidiyle sona erdi.

Cumhuriyetimizin asırlık çınar olmasına 5 yıl kaldı

Vali Ersin Yazıcı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız ve gençlerimiz Cumhuriyetin en büyük güvencesidir. Eğitime yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine yatırım olduğunu hatırda tutarak, Devletimizin sunduğu eğitim olanaklarından çocuklarımızın en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamalıyız. Eğitim çalışmalarını desteklemeli, eğitime gereken önemi vermeliyiz. Halkımızın her bakımdan mutlu olduğu, güçlü, zengin, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023'e geldiğinde, güçlü demokrasisi, dev ekonomisi, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiş yapısıyla Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asırlık bir Cumhuriyet olmasına sadece 5 yıl kaldı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizi müreffeh ve her alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapma yönünde hep birlikte azim ve gayretle çalışmamız gerektiği bilinci içindeyiz. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaşlarının eşsiz kahramanlıkları ve özverili mücadeleleri sonucu kurulan cumhuriyetimiz sayesinde bugün geçmişimize gururla, geleceğimize ise güvenle bakıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören resmigeçit ile sona erdi.