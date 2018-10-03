İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cunda Uygulama Oteli'nde Temel Eğitim Kurumları Okul Yöneticileri Semineri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Eğitim Kurumları Okul Yöneticileri Semineri’nin açılış programı, Cunda Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleşti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Eğitim Kurumları Okul Yöneticileri Semineri'nin açılış programı, Cunda Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleşti.


Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç'un katılımı ile gerçekleşen seminerin açılış konuşmalarını Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Otelden sorumlu Müdür Yardımcısı Abdulaziz Yük yaptı. 3 gün sürecek olan seminerin katılımcılarının Balıkesir merkez ve ilçelerinin okul müdür yardımcılarından oluştuğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.