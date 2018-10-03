Cunda Uygulama Oteli'nde Temel Eğitim Kurumları Okul Yöneticileri Semineri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel Eğitim Kurumları Okul Yöneticileri Semineri'nin açılış programı, Cunda Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleşti.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç'un katılımı ile gerçekleşen seminerin açılış konuşmalarını Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşık, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Otelden sorumlu Müdür Yardımcısı Abdulaziz Yük yaptı. 3 gün sürecek olan seminerin katılımcılarının Balıkesir merkez ve ilçelerinin okul müdür yardımcılarından oluştuğu öğrenildi.