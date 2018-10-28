İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağ yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hanlar mevkiinde, Ali D. (40) idaresindeki 10 FAB 66 plakalı araç ile sürücü isimi öğrenilemeyen 10 RN 213 plakalı diğer araç çarpıştı. Kazada, 10 RN 213 plakalı aracın ön koltuğunda oturan Uğur Aras (58) sıkıştığı araçtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartıldı. Aras, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 araç sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.