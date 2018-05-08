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08 Mayıs 2018 17:56

Dahiler projelerini sergiledi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 bin 6 Tübitak Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Fatih Ortaokulunda 100’e yakın öğrencinin görev aldığı 21 projenin sergi açılışı yapıldı.

Dahiler projelerini sergiledi

08 Mayıs 2018 17:56


Açılışa Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Parlak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Hakan Kaya proje ile ilgili yaptığı açıklamada ”4 bin 6 Tübitak Bilim Şenliği kapsamında okulumuzda öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Masal Kitabı projemizi sizlere sunmaktan gurur duymaktayız. Özellikle öğrencilerimizin kendi hayal dünyalarından süzülerek kaleme aldıkları masalları okurken duygulandığımı ifade etmek isterim. Bu küçük kalemlerin istediklerinde yazarlık yapabilme becerisine sahip olduklarını görmek en büyük mutluluk kaynağımız oldu” dedi.


Fen Bilimleri Öğretmeni proje sorumlusu Burcum Yılmaz da proje hakkında yaptığı açıklamada” Tübitak Bilim Fuarı ile hedeflenen amaçlar; Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırarak bilimin eğlenceli taraflarını ön plana çıkarılması, farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımın sağlanması, gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak veya yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır” diye ifade etti.




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