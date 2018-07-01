Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 15:11

Dalış kurslarına büyük ilgi

Adalarıyla dalıcılar için eşsiz bir dalış merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte dalış kursları da artış gösteriyor.

Dalış kurslarına büyük ilgi

01 Temmuz 2018 15:11


Ayvalık su altı dünyası ile tanışmak isteyenlerin ilk durakları arasında dalış kursları yer alıyor. Ayrıca balık adam eğitimi almak isteyenler de ilçeye büyük rağbet gösteriyor. Dalış Ayvalık 3 Sea Dalış Eğitmeni Koray Gerçe, "Anne ve babalar küçük yaşta kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, gelişimlerini sağlamak için çocuklarını birçok spor branşına yazdırır. İlerleyen yaşlarda çocuklar okul, sınavlar fiziksel gelişimi gibi farklı sebeplerle spordan uzaklaşır ya da farklı arayışlara girer. Tüplü dalış hem bir spor hem bir kültür hem de çocuğunuzu disipline edecek rekreatif bir aktivitedir. Yaş, cinsiyet, boy, kilo farklılıklarına bakılmaksızın 14 yaşında bir genç ile 70 yaşında biri dalış eşi olabilir ve aktiviteyi beraber gerçekleştirebilir. Bu yaz çocuğunuzu ödüllendirin doğayla iç içe olacağı, hayatı boyunca severek yapacağı, hayata farklı bir boyuttan bakacağı, bir hediye verin dalış kurslarına kaydedin" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç