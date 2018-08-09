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09 Ağustos 2018 16:18

Davut Ertan Uysal diş polikliniği törenle açıldı

Edremit’te Diş Hekimi Davut Ertan Uysal, tarafından yeni ağız ve diş sağlığı kliniği düzenlenen törenle açıldı.

Davut Ertan Uysal diş polikliniği törenle açıldı

09 Ağustos 2018 16:18


Camivasat Mahallesi’nde açılan kliniğin açılışına, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, siyasi parti temsilcileri, daire amir ve müdürleri ile diş hekimi meslektaşları katıldı.


Uysal, ”Havran Devlet Hastanesi’nde 4 yıl görev yaptıktan sonra, Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden kendi isteğimle ayrıldım. Edremit’e son sistem modern özel çocuklar içinde bulunan bir diş polikliniğini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.




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