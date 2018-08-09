Davut Ertan Uysal diş polikliniği törenle açıldı

Camivasat Mahallesi’nde açılan kliniğin açılışına, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, siyasi parti temsilcileri, daire amir ve müdürleri ile diş hekimi meslektaşları katıldı.

Uysal, ”Havran Devlet Hastanesi’nde 4 yıl görev yaptıktan sonra, Edremit Ali Fahri Akıllıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden kendi isteğimle ayrıldım. Edremit’e son sistem modern özel çocuklar içinde bulunan bir diş polikliniğini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.