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28 Haziran 2017 20:23

Davutoğlu’nun acı günü

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet eden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu’nu son yolculuğuna uğurladı.

Davutoğlu’nun acı günü

28 Haziran 2017 20:23


Konya’nın tanınmış Nurullahoğlu ailesinin fertlerinden 84 yaşındaki Ahmet Nurullahoğlu, 20 günden bu yana tedavi gördüğü İzmir’de özel bir hastanede böbrek rahatsızlığından dün vefat etti. 3 çocuğundan birini 7 yıl önce yitirdiği öğrenilen Nurullahoğlu, bugün Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alibey Kabristanı’na defnedildi. Cenazeye Ankara’dan hava yoluyla Edremit Kocaseyit Havalimanı’na gelen Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu’nun son derece üzgün olduğu görüldü. Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı cenazeden sonra Davutoğlu, vefat eden kuzeni Mehmet Nurullahoğlu’nun ailesiyle birlikte Çataltepe’deki evde taziyeleri kabul etti.




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