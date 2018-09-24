Demet Akalın'a 60 bin kişilik Bandırma morali

Türk Pop Müziği'nin ünlü ismi Demet Akalın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 29 uncu Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali programı kapsamında sevenleri ile buluştu. Yaklaşık 60 bin kişinin izlediği kapanış konseri ile festivalin bu yılki etkinlikleri son buldu.

Pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın 29. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Festivali programının kapanış konserinde Bandırmalı hayranları ile buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kapanış gecesinde sahne alan Akalın'ı yaklaşık 60 bin kişi izledi. Bir süre önce eşi Okan Kurt ile evliliklerini noktalandıran ve buna bağlı olarak yaşadığı üzücü günlerin ardından Bandırma'da sahne alan Akalın adeta moral buldu.

Akalın'ın, konserlerinde kendisine eşlik eden vokalistleri de sahnede birer şarkı seslendirdi.