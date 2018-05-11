Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde bir evin bahçe kapısından içeri girmek isteyen sokak köpeği, demir parmaklıklar arasına sıkıştı. Canı yanan talihsiz hayvan acıyla inlemeye başlayınca, mahalle sakinleri hayvanın yardımına koştu. Ancak parmaklıklar arasına sıkışan hayvanı kurtarmaya çalışan vatandaşların çabaları fayda etmeyince, mahalle sakinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Müdürlüğü’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakikalık bir müdahale ile sokak köpeğini sıkıştığı yerden çıkardı. Son derece uysal olduğu gözlenen hayvanın kurtarıcılarına kuyruğunu sallayarak sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.