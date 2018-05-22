Demiraslan, aday listesini değerlendirdi

AK Parti adaylarının netleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, partinin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesinin Yüksek Seçim Kurulu’na verilmesiyle birlikte Balıkesir’in 9 adayının belli olduğunu söyledi.

70 aday adayı içerisinden 9 kişiyi seçmenin kolay olmadığını dile getiren Demiraslan, aday adaylarının her birinin milletvekili olmaya ve mecliste hizmet etmeye layık isimler olduğunu ifade etti.

Başkan Demiraslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkezimizin takdiri ile belirlenen adaylarımız sırasıyla Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Ömer Alan, Osman Bıldır, Zeynep Deniz ve Encan Aydoğdu’dur. Bu liste Balıkesir için hemşehrilerimiz için hizmet edecek muhteşem bir liste olmuş. Ülkemize ve Balıkesir’e hayırlı olsun” dedi.

Adayların hem il merkezinde hem de ilçelerde yapacağı tüm çalışmaların programlandığını belirten Demiraslan, büyük bir motivasyonla çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu ve partililerimizin de katılımıyla gerek il merkezinde, gerek de Manyas, Gönen ve Havran ilçelerimizde sahaya çoktan inmiştik. Öğlen başlayan gezi çalışmalarımız, sahura kadar sürüyor. Aday listelerimizin açıklanması bize büyük güç kattı” diye konuştu.

Balıkesir İl Teşkilatı olarak 24 Haziran’a kadar dinlenmeden çalışacaklarının altını çizen Demiraslan, “Balıkesirlilerin bize duyduğu güveni yerine getirmek için, Reisimize verdiğimiz sözü tutmak için, ülkemiz ve geleceğimiz için 7/24 çalışacağız” dedi.