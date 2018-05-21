Demiraslan, Çerkeslerin acısını paylaştı

Hasan Demiraslan, 21 Mayıs 1864’te Rusların Kuzey Kafkasya’yı işgali sonrası 1 buçuk milyon Çerkes’in ana vatanlarından koparılarak dünyanın dört bir tarafına sürgün edilmesinin 154. yıl dönümünde yaptığı açıklamayla Çerkeslerin acısını paylaştığını ifade etti.

Hasan Demiraslan, Çerkeslerin sürgünü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Acı veriyorsa geçmiş, geçmemiş demektir. 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nün 154. yılında Çerkes hemşehrilerimizin acılarını paylaşıyoruz" dedi.

Anadolu coğrafyasının sürgün ve göç acılarıyla yoğrulduğunu ifade eden Başkan Demiraslan, “Bölgemizdeki Çerkes vatandaşlarımız da sürgün acısını en çok yaşayanlardan biri de Çerkeslerdir” dedi.

Çerkeslerin, 154 yıl önce Ruslar tarafından 5 bin yıldır yaşadıkları yüce dağlardan ve engin topraklardan koparılarak sürgüne zorlanılmasının Çerkes halkının hafızasında derin izler bıraktığını aktaran Demiraslan, “Dileğim böyle acıları hiçbir milletin bir daha yaşamamasıdır. 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgününün 154. yıl dönümünde bu coğrafyanın tüm halkları gibi ortak kaderi paylaştığımız Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları bir kez daha hatırlıyor, acıları bir kez daha yürekten paylaşıyoruz” diye konuştu.