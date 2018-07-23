Balıkesir’deki sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, 10 ilçede inşaat aşamasında olan 12 yatırımın maliyetinin 88 milyon 780 bin lira olduğunun altını çizdi. 100 yataklı Burhaniye Devlet Hastanesi’nin Kurban Bayramı sonrasında açılacağını müjdeleyen Başkan Demiraslan, 25 üniteli Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin temelinin bu ay içerisinde atılacağına dikkat çekti. Bandırma Devlet Hastanesi acil servisinin genişleyeceğini ifade eden Demiraslan, “Bandırma’da Devlet Hastanesi’nin Kardiyovasküler Cerrahi ve Modern Yoğun Bakım ünitelerinin 2-3 ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor. Diyaliz ünitesi de hastane bahçesine yapılacak 30 ünitelik diyaliz merkezine taşınmasıyla birlikte acil servis daha geniş, modern ve kullanışlı bir alana kavuşacak” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde çok sayıda sağlık yatırımının gündemde olduğunu ve birçok hastanenin de inşaatının tamamlanacağını kaydeden Başkan Demiraslan, Balıkesir’in bu yeni yatırımlarla sağlıkta önemli bir ivme yakalayacağını ifade etti.

Tüm ilçelerin şantiyeye döndüğünü ve sağlık yatırımlarının boy gösterdiğini ifade eden Başkan Demiraslan, 40 yataklı Sındırgı Devlet Hastanesi ve 10 yataklı Marmara Entegre Devlet Hastanesi inşaatlarının başladığını duyurdu. Edremit ve Susurluk’a çok modern hastaneler kazandırmak için proje çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Demiraslan, “Edremit’te 25 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi (ASDM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezi 3 ay sonra hizmete girecek. Ayrıca Altınoluk’ta 6 hekimlik ASM, Güre’de ASM, Ayvalık’ta 6 hekimlik ASM ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun temeli atıldı, 4 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor. Dursunbey’de 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, TSM ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yatırımlarımız var. Yatırımların çoğu bu yıl içerisinde tamamlanacak. Bu noktaya kolay gelinmedi. Bugün halkımız sadece devlet hastanelerine muhtaç değil, özel hastanelere de gidip muayene olma şansına sahip oldu. Bütün hastanelerden ister SGK’lı, ister Bağkur’lu, isterse Emekli Sandığına tabi olsun herkesin eşit şekilde yararlanmasını sağladık” diye konuştu.

Balıkesirlilere hidroterapi merkezi müjdesi veren Başkan Demiraslan, Bigadiç Belediyesi’nin yer konusunda destek vermesiyle bölgedeki ilk merkezin Bigadiç’te 2 bin metrekaresi kapalı, 4 bin 900 metrekarelik alan üzerine kurulacağını söyledi. Suyun fiziksel özelliklerinden faydalanarak hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavi edildiği merkezin Balıkesir’deki ilk merkez olacağına dikkat çeken Başkan Demiraslan, “Hükümetimiz, Balıkesir’e büyük önem veriyor ve her türlü ihtiyaç doğrultusunda yatırım yapıyor. Balıkesir halkı en iyi, en modern hizmetlere layık. Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.