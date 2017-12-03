Demokrasi Meydanında halka ücretsiz sağlık taraması

Sağlık taramasında 800 vatandaşın ücretsiz olarak kan ve şeker ölçümlerinin yapıldığı etkinliğe katılan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sağlık taramasına girdi, doktor adayları ile sohbet etti.

En büyük hedeflerinin daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Vatandaşlarımız için bu tür sağlık taramalarına ve eğitim programlarına destek olmaya devam edeceğiz. Bugün burada böyle bir çalışmanın altında imza atan gençlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” diye konuştu.

Balıkesir Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Direktörü Kadriye Kara, “İnsanları diyabet hakkında bilinçlendirmek için bir faaliyet düzenledik. Gün boyunca yaklaşık 800 kişinin şeker ve tansiyon ölçümlerini yaptık. Bu sayede insanlara ulaşmayı, tıp fakültesinin halka inmesini hedefliyoruz” dedi.