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03 Haziran 2018 18:40

Deniz altında akıl almaz ölüm

Marmara Adasında meydana gelen olayda balık avlamak için denize dalan Fazlı Kadıoğlu’nun dalgıç tüpünün hortumu tekne pervanesine takıldı.

Deniz altında akıl almaz ölüm

03 Haziran 2018 18:40

Dalgıç olay yerinde hayatını kaybetti.


Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nın Çınarlı Mahallesinde ikamet eden dalgıç Fazlı Kadıoğlu, teknesiyle açıldığı denizde balık yakalamak için tüple dalış yaptı. Kadıoğlu’nun dalgıç tüpünün hortumu, teknenin pervanesine takıldı. Olay anında havasız kalan dalgıç hayatını kaybederken, çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu’nu denizden çıkartarak 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.


Hayatını kaybeden Fazlı Kadıoğlu’nun cenazesi, ikindi namazı sonrası Çınarlı adasında toprağa verildi. Kadıoğlu’nun cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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