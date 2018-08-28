Deniz bisikletiyle açıldılar, ölümle burun buruna geldiler

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi’nde 11.00 sıralarında Murat Yalçınkaya ile ailesinden 3 kişi deniz bisikleti ile açıldılar. Devriye gezen cankurtaran ekipleri, ailenin yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Aile önce yardım istemedi. Ardından şiddetli poyraz çıkınca deniz bisikleti denizde savrulmaya başladı. Aile denizde büyük panik yaşarken cankurtaran ekiplerinden bu kez yardım istedi. Ekipler, hemen müdahale ederek aileyi kıyıya çıkarttı. Aile yakınları, denizde poyraz çıkınca korktuklarını belirterek, ekiplere teşekkür ettiler.