Deniz otobüslerinde tatilci yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen İstanbulluların adresi Güney Marmara sahilleri oldu. İstanbul Deniz Otobüslerine ait deniz otobüsleri ve feribotlarla Bandırma, Erdek, Avşa ve Marmara Adaları ile Ege sahillerine gitmek isteyen çok sayıda tatilci İDO’nun Bandırma İskelesinde uzun kuyruklara neden oldu.

İDO’nun İstanbul-Yenikapı ve Balıkesir-Bandırma arasında düzenlediği seferler ile yolculuklarına başlayan tatilciler, normal zamanda günde 4 kez yapılan seferlerin 8 sefere çıkarılması ile deniz yolunu tercih etti. Feribotların her seferde Bandırma’ya yüzlerce yolcu ve araç taşımasına rağmen kent içi trafiğinde yoğunluk oluştu.

Bayram tatili nedeniyle oluşan yoğunluğa en çok sevinenler de taksiciler oldu. İDO İskelesi çevresinde müşteri kapma telaşına düşen taksiciler son günlerde yaşanan durgunluğun ardından adeta erken bayram yaptı.