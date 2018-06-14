Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 13:53

Deniz otobüsü ve feribotlarda bayram yoğunluğu başladı

Türkiye bayram tatiline arefe gününden başladı.

Deniz otobüsü ve feribotlarda bayram yoğunluğu başladı

14 Haziran 2018 13:53

İstanbul Yenikapı’dan Balıkesir’in Bandırma ilçesine sefer yapan deniz otobüsü ve feribotlarda yoğunluk yaşandı.


3 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Balıkesir’in Erdek, Marmara ve Avşa adalarına akın eden tatilciler, Bandırma İDO Feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Arefe günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca gidiş dönüş toplam 70’in üzerinde sefer yapacak olan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne ait deniz otobüsü ve feribotlar, Bandırma’ya dolu olarak demir atıyor. Deniz yoluyla bugün ve yarın Bandırma’ya 3 bin araç ve 15 bin yolcunun gelmesi bekleniyor. Her seferinde yüzlerce araç ve yolcuyu Bandırma iskelesine indiren deniz otobüsü ve feribotlar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar da yaşanıyor.


Deniz otobüsü ve feribotların geliş saatlerinde ticari taksiler de yolcu kapma telaşına başlıyor. Tatillerine araçsız olarak gelen tatilciler, ticari taksileri kullanarak Bandırma’dan Erdek’e geçiş yapıyorlar. Tatil için Marmara Adası veya Avşa’yı tercih eden tatilciler de Bandırma’dan Erdek’e ulaşarak, Erdek’ten adalara kalkan feribotlara biniyor. Trafik yoğunluğunun bayramın üçüncü günü olan 17 Haziran Pazar günü artması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç