Deniz otobüsü ve feribotlarda bayram yoğunluğu başladı

İstanbul Yenikapı’dan Balıkesir’in Bandırma ilçesine sefer yapan deniz otobüsü ve feribotlarda yoğunluk yaşandı.

3 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Balıkesir’in Erdek, Marmara ve Avşa adalarına akın eden tatilciler, Bandırma İDO Feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Arefe günü de dahil olmak üzere 4 gün boyunca gidiş dönüş toplam 70’in üzerinde sefer yapacak olan İstanbul Deniz Otobüsleri’ne ait deniz otobüsü ve feribotlar, Bandırma’ya dolu olarak demir atıyor. Deniz yoluyla bugün ve yarın Bandırma’ya 3 bin araç ve 15 bin yolcunun gelmesi bekleniyor. Her seferinde yüzlerce araç ve yolcuyu Bandırma iskelesine indiren deniz otobüsü ve feribotlar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar da yaşanıyor.

Deniz otobüsü ve feribotların geliş saatlerinde ticari taksiler de yolcu kapma telaşına başlıyor. Tatillerine araçsız olarak gelen tatilciler, ticari taksileri kullanarak Bandırma’dan Erdek’e geçiş yapıyorlar. Tatil için Marmara Adası veya Avşa’yı tercih eden tatilciler de Bandırma’dan Erdek’e ulaşarak, Erdek’ten adalara kalkan feribotlara biniyor. Trafik yoğunluğunun bayramın üçüncü günü olan 17 Haziran Pazar günü artması bekleniyor.