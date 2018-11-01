Deniz patlıcanı avı serbest bırakıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 Kasım ile 1 Haziran arasında deniz patlıcanı avcılığının algarna ve kangava gibi deniz dibine zarar veren araçlar kullanılmamak suretiyle serbest bırakıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Uysal yaptığı açıklamada, “İlçemiz sınırları içerisinde 1 Kasım 2018 tarihi itibarı ile İzmir'in Çeşme Karaabdullah Burnu ile Ayvalık Eğribucak Burnu arasında kalan karasularımıza kadar olan kısımda gündüz toplama yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı 1 Haziran 2019 tarihine kadar serbesttir. İlçemiz sınırları içerisinde ve tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında algarna -kangava gibi deniz dibini tarayarak deniz tabanındaki diğer canlılann yaşam alanlarını ve ekosistemi bozan avlanma yöntemleri ile deniz patlıcanı avcılığı kesinlikle yasaktır” dedi.

Bu kapsamda yasal deniz patlıcanı avcılığı (dalarak toplama işlemi) yapmak isteyen dalgıçlardan istenen belgelerin eksiksiz olması gerektiğinin altını çizen Mehmet Uysal, “Daha önceki yıllarda S.S. Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifı'nin düzenlediği nakil belgesi uygulamasının kaldırıldığından dolayı kooperatif deniz patlıcanı ile ilgili hiçbir belge düzenlemeyecektir. Deniz patlıcanı avcılığı yapan (dalarak toplama işlemi) dalgıçların karaya çıkış noktası olarak Altınova iskelesi belirlenmiştir. Bu karaya çıkış noktasında her gün 15.00-17.00 saatleri arasında Ayvalık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol elemanları tarafından ‘menşe belgesi' tanzim edilecek. Belirtilen saatler dışında karaya çıkış yapılmayacak. Gece avcılığı ve algama-kangava gibi malzemelerle avcılık yapan kişi ve kişilerin ellerindeki deniz patlıcanlarına el konulacak ve gerekli işlem yapılacaktır” dedi.