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01 Temmuz 2017 12:58

Deniz şehitleri anıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı.

Deniz şehitleri anıldı

01 Temmuz 2017 12:58


İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Bandırma Kaymakam Vekili ve Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Garnizon Komutanı ve 6. Ana Jet Üs Komutan Vekili Yarbay Ali Güler, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Liman Başkanı Abdullah Şalcı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı yaptığı konuşmada, "2002 yılından beri kara listede olan Türk bayraklı gemiler geçtiğimiz yıldan beri tekrar beyaz listededir. Denizcilikte e-devlet uygulamasına geçilmiş olup, ulusal ve uluslararası çalışan deniz taşıtlarının denetlenmesi, gemi adamlarının iş ve işlemleri ve bunun gibi uygulamalar çok kısa zamanda yapılmakta ve denetlenebilmektedir. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri, uluslararası kabul görmüş, gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir" dedi.


Konuşmaların ardından törene katılanlar, Belediye İskelesi’nde bekleyen 2 adet römorkör ile Bandırma Körfezi’ne açıldı. Protokol mensupları, üzerinde, "Deniz şehitleri" yazan siyah çelengi denize bıraktı. Bu esnada limanda bağlı bulunan gemiler aynı anda sirenlerini çalarak törene iştirak etti. Protokol mensupları daha sonra römorkörün kaptan köşküne çıkarak incelemelerde bulundu. Törenler boyunca römorkörlere sahil güvenlik botu eşlik etti.




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