Deniz Temiz Turmepa’dan masmavi denizler için uygulamalı eğitim

TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 7.sini düzenlediği 2-6 Temmuz tarihleri arasında“Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor” sloganıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

TURMEPA’nın Masmavi Deniz Eğitim Kampı ile çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizleri, kıyıları ve deniz canlılarını korumanın önemini ve aldığımız her iki nefesten birini denizlerin sağladığının anlatılması ve kamp sonunda deniz kirliliğiyle mücadele eden bireyler olmalarının hedeflendiği öğrenildi.

Ayvalık’ta; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zeytin Çekirdekleri Grubu’ndaki 10-14 yaş grubundaki 32 çocuğa; besin zincirinde planktonların önemi, deniz habitatı ve biyolojik çeşitlilik konularında eğitim vermenin yanı sıra çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturup, deniz sevgisi kazandırmak, denizin yaşayan bir sistem olduğunu ve ekosistemin önemini fark etmelerini sağlamak, kamp sayesinde çocuklar karasal kaynaklı kirliliği, önemini ve önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin bilgiler uygulamalı olarak verildi.

Ayvalık Belediyesi tarafından belirlenen 32 kampçı çocuk katıldığı etkinlikle; spor, gezi ve atölyelerle eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı. Çocuklar ilk gün Kapri Plajı’nda deniz, güneş ve kumla bütünleşirken parkur etkinliğinde kıyasıya yarıştı. İkinci ve üçüncü gün Ayvalık Setur Marina, Zeytinyağı Müzesi, Doğa Müzesi ve rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar birbirinden farklı bilgiler edindi. Tekne turuyla Ayvalık koylarını keşfeden çocuklar ayrıca Dr. Özgür Emek İnanmaz tarafından verilen plankton eğitimiyle dünyanın oksijen kaynağı planktonla tanıştı ve kendi plankton kepçelerini oluşturdu.

7. Masmavi Deniz Eğitim kampı, Zeytin Çekirdekleri koro ekibinin de sahne aldığı konser gecesiyle sona ererken, kampçılar kamp boyunca yaşadıklarını dramayla misafirlere aktardı.

Düzenlenen eğitimlerle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Deniz Temiz Derneği-Turmepa İzmir Şubesi Proje Koordinatörü Saygın Yörük, “Bu yıl 7.si düzenlenen Masmavi Deniz Eğitimi Kampı’nda farklı atölye çalışmalarımızı Ayvalık Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve bir sosyal sorumluluk projesi olan Zeytin Çekirdekleri Grubu ile hayata geçirdik. Küçük arkadaşlarımızla birlikte Ayvalık’ın denizlerini keşfettik. Bu arkadaşlarımız kendilerine özgü eserleri ortaya koyuyorlar. Bu çalışmaları da kampımızın finalinde kamuoyu ile paylaştık. Gerek Ayvalık’ta gerekse de Türkiye’de bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Deniz Temiz Derneği-Turmepa Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, her yıl Türkiye’nin farklı köşelerinde gerçekleştirdikleri kamplarla, çocukların deniz ve deniz canlılarına yönelik bilgileri uygulamalı olarak verdiklerini ve bunun sonucunda da çocukların bu yönde dağarcıklarına kalıcı bilgileri aşıladıklarını kaydetti.