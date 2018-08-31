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31 Ağustos 2018 10:53

Denizde 30 Ağustos coşkusu

Erdek’te tatil yapan yerli turistler 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkusunu denizde yaşandı.

Denizde 30 Ağustos coşkusu

31 Ağustos 2018 10:53


Yaz aylarında, Erdek’ten adalara tur yapan gezi teknesinde 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Yaz boyunca her gün Erdek limanından yolcularını alıp, ada ve koylarda demirleyip, tatilcilerini eğlendiren gezi teknesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ayrı bir coşku vardı. Gezi teknesi, denize kıyısı olan Ocaklar Mahallesi’nden geçerken, sahilde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile gezi teknesini selamladılar. Gezi gemisinde ise yolcular hep birlikte marşlar söylediler.


Daha sonra Erdek limanına gelen tekneyi burada da sahilde toplanan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Tekne, iskeleye yanaşırken hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı seslendirdiler.




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