Denizden demir madeni çıkarılması girişimine halk tepkisi

Ayvalık, Altınova ve Küçükköy halkı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer önderliğinde toplanarak, Altınova sahilinden maden çıkarmak isteyen şirketi protesto etti. Sahilde insan zinciri oluşturulan protestoda, ‘Altınova’da madene geçit yok, yaşam alanlarımızı hep birlikte koruyacağız’ mesajı verildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve İbrahim Mühürdaroğlu, Belediye Meclis üyeleri Ahmet Erkal, Salman Kayran ve Halil Gür, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği, TEMA Ayvalık şubesi, çeşitli dernek temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlari katıldı.

Altınova Mahallesi SSK Sitesi önünde toplanan yaklaşık 500 kişi kumsala doğru yürüyüşü ellerinde, ’Yaşam alanlarında maden aramasına karşıyız’, ’Mavi Ayvalık’ın huyudur’, ’Ayvalık’ta madene geçit yok’, ’Dağları talan ettiniz, dereleri kirlettiniz, sıra denizlerde mi?’, ’balıklar maden mi yiyecek?’, mavi kararmasın maden kanserdir’, ’ Altınova’nın geleceğine dokunma’ yazan pankartlar ve sloganlar eşliğinde yaptı.

Başından beri olayı takip eden kişi ve derneklere teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Densa adındaki bir maden şirketi demiş ki; Altınova’nın bu güzel denizine, sahilinde maden var. Burada önce gizli gizli çalışma yapmışlar. Sonra demişler ki demir madeni var. Demir madenini suyun altından 3-4 metre kazıyalım ve mıknatısla çekip demir madenini çıkaralım. Ya kardeşim, burada bir kere bir hayat var. Türkiye’nin en güzel balıkları, en güzel su altı yaşamı burada. Bulamadınız mı başka yer, geldiniz maden için Altınova’ya. Binlerce insan yıllardır burada yaşamını sürdürüyor, tatilini yapıyorlar. Doğal yaşama saygılı olarak yaşıyor. Burada insanlarımız doğal yaşamlar bir hayat sürüyor. Denize giriyor, balıkçılar ekmek parasını kazanıyorlar. Siz şimdi burayı katledip gideceksiniz, buranın enkazını bu insanlara vereceksiniz, böyle şey olmaz” dedi. Başkan Gençer, bölgenin haritasını göstererek yapılacak çalışmanın tüm Altınova sahilini kapsadığını söyledi. Bölgeye dalgıçların geldiğini ve araştırma yaptığını ifade eden Başkan Gençer’in, “Burada amforalar ve batıklar bulundu. Acaba diyorum. Bu batıkları bizden önce öğrendikleri için o kazmak istedikleri o batıklar mı diye düşünüyor insan. Bu maden olayına hep beraber "hayır" diyoruz. Bize rağmen kimse burada altın arayamaz."dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, “Bilgi kirliliğini önlemek lazım. ÇED dosyasını bakanlığa vermişler ve eksiklikler olduğu için ÇED dosyasını geri çevirmişler. Daha ÇED Süreci başlamadı. Üniversitedeki Akademisyen tanıdığımdan buradaki madenin ekosisteme zarar vereceğine yönelik rapor aldım. Ayvalık’taki tüm yaşam savunucuları hep birlikte çalışıyoruz ve maden şirketine pabuç bırakmayacağız” dedi.

Altınova’daki maden protestosu 1.5 km lik kumsalda insan zinciri oluşturularak tamamlandı.