Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 16:14

Denizden market arabası çıktı

Erdek’te, 8 dalgıç liman içinde denize girip dip temizliği yaptı.

Denizden market arabası çıktı

23 Temmuz 2018 16:14

Denizden pet şişe, tabak, çanak ve market arabası çıkması dalgıçları şaşırttı.


Erdek Dalış Kulübü ile Bandırma’da faaliyet gösteren bir kuruluşun işbirliğiyle, bu yıl da deniz ve çevre kirliliği konusunda vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla dip temizliği gerçekleştirildi. Sahildeki çay bahçelerinin önünde yapılan temizliğe 8 dalgıç katıldı.


Dalış hakkında, Cumhuriyet alanındaki sahneden vatandaşlara bilgi veren Erdoğan Çıkrıkçı, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 8 dalgıç olarak denize daldık. Çok ciddi bir pislikle karşılaştık. Bu arada deniz dibinden çıkardığımız bir market arabası da bizi çok şaşırttı. Yine çok sayıda bıçak-tabak, pet şişeler çıkardık. Bu dalışımız bir farkındalık oluşturma eylemi olsa da aynı zamanda çok ciddi bir temizlik de yapıyoruz. Bizler, temiz ve insana saygılı bir kentte yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız ortam ve denizlerimizi temiz tutmalıyız. Bu konudaki çalışmalarımız nedeniyle de vatandaşlarımızdan çok sayıda takdir alıyoruz” şeklinde konuştu.


Erdek limanından çıkan atık ve eşyalar bir traktörün römorkunu doldurdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç