Deprem araştırmalarında bulunan ve 'Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi' adı ile sosyal medyada kurduğu grup üzerinde çalışmalarını insanlarla paylaşan Ahmet Yakut, bu sabah Antalya körfezinde gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki depremi 24 saat önceden tahmin ederek uyarıda bulundu.

Sosyal medya üzerinde deprem üzerine çalışmalarını yayınlayan ve binlerce insan tarafından takip edilen Ahmet Yakut, Antalya körfezi açıklarında bu sabah meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi 24 saat önceden bildi. Yakut, 'Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi' adındaki sayfasında 11 Eylül sabah 10'da yaptığı paylaşımda 'Akdeniz açıkları yakın zamanlı bir deprem yaşasa da bence şu an için 5.4 büyüklüğünün üzerine çıkacak bir durum olmaz' şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ahmet Yakut'un paylaşımından 23 saat sonra bu sabah ise Antalya körfezi açıklarında saat 09.21'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem tahmini tutan Ahmet Yakut'u vatandaşlar soru yağmuruna tutarken, Yakut, "Artçılar olacaktır, şu an korkulacak bir şey yok' açıklamasında bulundu.

Mega depremi bilmişti

2016 yılının başlarında İHA'ya röportaj veren Ahmet Yakut, dünyanın mega bir depreme hazırlandığını ve büyüklüğünün 7.0 ve üzeri olacağını yerinin ise Şili olma ihtimalinin yüksek olduğunu iddia etmişti. Yakut'un iddiasının ardından 25 Aralık 2016 tarihinde ise Şili'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.