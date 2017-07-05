Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 14:31

Dere islah çalışmalarını incelediler

Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde yapılan dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte inceledilerAltınoluk Mahallesinde DSİ ile koordineli olarak yürütülen Şahin Deresi dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte incelediler.

Dere islah çalışmalarını incelediler

05 Temmuz 2017 14:31

Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde yapılan dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte incelediler


Altınoluk Mahallesinde DSİ ile koordineli olarak yürütülen Şahin Deresi dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte incelediler. Yetkililerden bilgi aldılar. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit Kaymakamı Sayın Ali Sırmalı ile birlikte Altınoluk Şahinderesi’nde devam ettiğimiz düzenleme ve DSİ ile koordineli şekilde yaptığımız ıslah çalışmalarını yerinde inceliyor, mahalle genelinde devam eden çalışmalar hakkında ilgili personel arkadaşlardan bilgi alıyoruz.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!