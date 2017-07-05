Dere islah çalışmalarını incelediler

Balıkesir Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde yapılan dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte incelediler

Altınoluk Mahallesinde DSİ ile koordineli olarak yürütülen Şahin Deresi dere ıslah çalışmalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka birlikte incelediler. Yetkililerden bilgi aldılar. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Edremit Kaymakamı Sayın Ali Sırmalı ile birlikte Altınoluk Şahinderesi’nde devam ettiğimiz düzenleme ve DSİ ile koordineli şekilde yaptığımız ıslah çalışmalarını yerinde inceliyor, mahalle genelinde devam eden çalışmalar hakkında ilgili personel arkadaşlardan bilgi alıyoruz.”dedi.