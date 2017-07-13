Devlet Hastanesi ek bina yapımına başlandı

Bandırma-Çanakkale Karayolu istikametinde yer alan mevcut hastane binasının yanına inşa edilmeye başlanan ek binada 2475 m2 alan üzerinde içerisinde 6 ameliyathane ve bir anjiyo ünitesinin bulunacak. İnşaatı devam eden hastane binasında Başhekim Muzaffer Şenveli ve hastane yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, binanın tamamlanması ile birlikte 17 yataklı yoğun bakım ünitesinin de devreye gireceğini belirtti.

Milletvekili Kırcı daha sonra 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç’a da ziyaretlerde bulundu.