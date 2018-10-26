Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Balıkesir'in Bandırma Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçekleştirildi.

Bandırma Devlet Hastanesi'nde HAP Tahliye ve Kırmızı Kod Tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikat senaryosuna göre saat 14.30 sularında hastane binasının D Blok 4. katında personel odasında bulunan fırının prize takılı durumda kıvılcım çıkardığı görüldü. Personel tarafından hastanede kırmızı kod verilerek itfaiyeye yangın ihbarında bulunuldu.

Bu esnada hastanenin D ve E Bloklarında bulunan Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, 1. Basamak Yoğun Bakım, Kadın Doğum, Ortopedi, Beyin Cerrahi, KBB, Göz ve Psikiyatri Klinikleri tahliye edilmeye başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri ihbardan 6 dakika sonra hastaneye ulaştı. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da katta mahsur kalan bir kişi itfaiye merdiveniyle, 4 kişi ise binadaki acil çıkış merdivenleri ile tahliye edildi.

Yangında 5 kişi yaralanırken, dumandan etkilenen 3 kişi yeşil alanda hafif yanıkları olan bir kişi ise sarı alan acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralanan bir kişi ise ambulans eşliğinde Bursa'ya sevk edildi.

D ve E Bloklardaki yataklı servislerde tedavi gören 85 hastadan 35'i dosyalarıyla birlikte diğer servislere sevk edilirken, 50 hastanın ise geçici taburculukları sağlandı. Yangında Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi ile Göğüs Hastalıkları Kliniğinde bir oda kullanılamaz hale geldi.