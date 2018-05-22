Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. kuruluş yıl dönümü kutlandı

yıldönümü nedeniye Balıkesir’in Edremit ilçesinde Koca Seyit Hava Limanı çalışanları iftarda bir araya geldi.

İftarın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir toplantı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Koca Seyit Hava Limanı Müdürü Kaya, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanın Müdürü Mehmet Kaya “DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle, uluslararası havalimanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmektedir. Genel Müdürlüğümüzün uzantısı olarak, Körfez bölgesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit. Havalimanımız; yolcu memnuniyetini ön planda tutarak, her türlü yolcu kolaylığını sağlamak amacıyla, 24 saat esasına göre toplam 269 personeli ile 24 bin metrekare terminal binasında hizmet vermektedir.3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pistimiz, 6 uçak kapasiteli apronumuz, ayrıca uçuş okullarının faaliyet gösterdiği 2. Apronumuz mevcut olup; SSY cihazları olarak ILS, VOR, DME ve NDB bulunmaktadır. Ayrıca havalimanımızda 2 adet uçuş okulu, 1 adet genel havacılık faaliyeti gösteren şirket bulunmaktadır. Havalimanımızda 2013 yılında 92 bin, 2014 yılında 206 bin yolcu, 2015’te 325 bin, 2016 yılında 365 bin, 2017 yılında 440 bin ve 2018 yılının ilk 4 ayında 117 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Yıl sonu itibariyle 550- 600 bin civarı yolcuya hizmet verilmesi tahmin edilmektedir. Turizmin ve ticaretin yoğun olduğu bölgemizde bulunan Koca Seyit Havalimanı, dünyanın en güvenli ulaşımı ile uluslararası standartları sağlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermek için hazır bulunmaktadır. Emeklilerimize, çalışanlara ve paydaşlarımıza en içten teşekkür ediyorum. 85. kuruluş yılımızın Kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.