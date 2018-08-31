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31 Ağustos 2018 09:29

Devrilen bira yüklü tır yandı

İzmir’den Balıkesir istikametine gitmekte olan 35 N 4138 plakalı bira yüklü tır, bariyerlere çarpma sonucunda devrilerek yanmaya başladı.

Devrilen bira yüklü tır yandı

31 Ağustos 2018 09:29


Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Balıkesir istikametine seyir halinde bulunan 35 N 4138 plakalı bira yüklü tır sabah saatlerinde Altıeylül ilçesine bağlı Pamukçu Mahallesi girişinde bariyerlere çarparak devrildi. Şiddetli çarpma nedeniyle yanmaya başlayan tırın içinde kalan şoför, diğer araçtaki kişiler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan şoförün daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı belirtildi. Tırın devrilmesi nedeniyle İzmir Balıkesir karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.




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