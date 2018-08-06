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06 Ağustos 2018 16:06

Dikkatli sürücü faciayı önledi

Balıkesir’de seyir halindeki aracın motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü U.

Dikkatli sürücü faciayı önledi

06 Ağustos 2018 16:06

A doğabilecek bir faciayı önledi.


Balıkesir Devlet Hastanesi eski acil servis yanında meydana gelen olayda 10 BJ 482 plakalı aracın motorundan duman çıktığını fark eden dikkatli sürücü arabayı durdurdu. Araç sürücüsü çevredekilerin yardımıyla ilk müdaleyi yapılarak yangının büyümesi önlendi. Olay yerine gelen iftayi ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Motoru duman alan aracın LPG’li olduğu öğrenilirken kısa süreli araç trafiğine kapanan yol yeniden açıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.




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