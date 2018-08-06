Dikkatli sürücü faciayı önledi

A doğabilecek bir faciayı önledi.

Balıkesir Devlet Hastanesi eski acil servis yanında meydana gelen olayda 10 BJ 482 plakalı aracın motorundan duman çıktığını fark eden dikkatli sürücü arabayı durdurdu. Araç sürücüsü çevredekilerin yardımıyla ilk müdaleyi yapılarak yangının büyümesi önlendi. Olay yerine gelen iftayi ekipleri araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Motoru duman alan aracın LPG’li olduğu öğrenilirken kısa süreli araç trafiğine kapanan yol yeniden açıldı. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.