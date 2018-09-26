Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz Balıkesir'de

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sene başı değerlendirme toplantısı kapsamında Karesi ve Altıeylül ilçelerinde görev yapan tüm resmi ve özel okul/kurum müdürleri ile Balıkesir Öğretmenevinde bir araya geldi.

"Balıkesir'i eğitimde daha iyi yerlere taşıyacağız"

Toplantının açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız yaptı. Yıldız, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının başta Balıkesir'imiz olmak üzere tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.Balıkesir İl MEM olarak, bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun bilinciyle temel eğitimden orta öğretime, mesleki eğitimden din öğretimine, yaygın eğitimden örgün eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Valimizin himayelerinde başlatılan ve ilimizde bir sevdaya dönüşen BENGİ Projesi başta olmak üzere diğer eğitim projelerimiz ile başarılı çalışmalarımızı 2018-2019 eğitim öğretim yılında da var gücümüzle sürdüreceğiz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın gayretleri ile Balıkesir'i eğitimde çok daha iyi noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Bir okul, müdürü kadar okuldur"

Toplantıda söz alan Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'da öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un selamlarını ilettikten sonra, “Bugün bizleri Balıkesir ilimizde böylesine güzel bir salonda ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız başta olmak üzere tüm değerli idarecilerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, varsa sorunları konuşmak, Bakanlığımıza iletmek amacıyla buradayız. Eğitim ve öğretim programlarının uygulanmasına yönelik aksaklıklar varsa onları yerinde tespit etmek; okullarda öğretmenlerimize öğrencilerimize dokunmak amacıyla Balıkesir'deyiz. İnşallah verimli bir toplantı olacağına yürekten inanıyorum.

Bir okul, müdürü kadar okuldur. Kurumlardaki insanlar, kurumlardaki yöneticilerle şekil alır. Okul müdürünün gayreti, öğrencilerin geleceğini de doğrudan etkiler. Bu anlamda sizlere çok büyük görevler düşüyor" dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürü Naz Yılmaz, konuşmaların ardından okul müdürlerinin sorularını cevapladı.