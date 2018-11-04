Dinayet-Sen'de Mehmet Akif Gerboğa güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listeyle girilen seçimlerde Dinayet-Sen'in Balıkesir Şubesinde Başkan Mehmet Akif Gerboğa güven tazeledi.

Diyanet-Sen Balıkesir Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile yapılan olağan genel kurulda divan başkanlığını Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gür yaptı. Olağan Genel Kurula 138 üyeden katılan 110 üye oy kullandı.

Diyanet-Sen Balıkesir Şubesinin İl Başkanlığına güven tazeleyen Mehmet Akif Gerboğa, yönetim Kurulu üyeleri olarak, M. Fatih Eşsiz, Mustafa Öztürk, Erdoğan Yılmaz, Nezih Yaşar, M. Vehbi Aydın ve Mustafa Bilir seçildi.

6.Olağan Genel Kurula Ak Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Çakar, Kültür İl Müdürü Mustafa Çaltı, Afad İl Müdürü Bayram Şahin, KYK İl Müdürü Yakup Dönmez, Hasan Basri Çantay Yurt Müdürü Mustafa Erol, Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gür, Eğitim-Bir-Sen 1 nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Alabaş, Genç Memur-Sen Başkanı Halil Ateşavcı, Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Aydın, Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Rasim Ünlü, STK temsilcileri, kadın kolları, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.