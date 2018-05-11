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11 Mayıs 2018 09:37

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptıktan sonra ters döndü: 4 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç direğe çarptıktan sonra ters döndü: 4 yaralı

11 Mayıs 2018 09:37

Kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Zeytinli kavşağında meydana geldi. Coşkun D. idaresindeki 10 KJ 116 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra ana yolda ters döndü. Kazada şför ve araç içerisinde bulunan Kübra U., Gözde E. ve Kübra U. yaralandı.


Edremit itfaiye Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Çanakkale- İzmir karayolunda kaza nedeniyle trafik kısa süreli tek yönlü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra ulaşım yeniden sağlanırken, kazayla ilgili araştırma sürüyor.




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