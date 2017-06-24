Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğini söktü

Refüjde sürüklenen otomobil 10 metrelik aydınlatma direğine çarpıp durabildi.

Edinilen bilgiler göre, X 0665 KB Bulgar plakalı otomobil Burhaniye ilçesi çıkışında aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Bir süre refüjde sürüklenen otomobil daha sonra 10 metrelik aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 10 metrelik aydınlatma direği yerinden söküldü. Kaza nedeniyle E 87 karayolunun Burhaniye Ayvalık yol kesiminde bir süre ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden kontrollü olarak sağlandı.