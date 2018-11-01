Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlerde asılı kaldı

Balıkesir’de meydana gelen kazada bir araç bariyerlerde asılı kaldı.
Balıkesir'de meydana gelen kazada bir araç bariyerlerde asılı kaldı.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Volkan Karakol'un kullandığı 10 BBV 05 plakalı araç, 15 Temmuz Şehitleri Kavşağı'na uçtu. Trafiğin yoğun olduğu saatte meydana gelen kazada araç ana yola düşmeden bariyerlere takılarak durdu. Sürücü Volkan Karakol kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aracı asılı kaldığı yerden kurtararak tali yolu trafiğe açtı.